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В четверг в Челябинской области – снег, местами с дождем

В четверг, четвертого февраля, в Челябинской области ожидается облачна погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге и крайнем западе с дождем, местами туманы. Вероятно отложение изморози, мокрого снега, гололеда на проводах, на дорогах гололедица, в горах сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 15-17 градусов, по области – минус 12-17 градусов, при прояснении – минус 17-22 градуса, на юге теплее – минус 2-7 градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается до минус двух градусов, по области – до минус пяти градусов, на юге р крайнем западе – до плюс четырех градусов.

Ветер ночью неустойчивый до пяти метров с секунду, днем южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 41 минуту, зайдет в 17 часов 35 минут. Долгота светового дня – 8 часов 54 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю четвертого февраля Тимофеев день, Тимофей – полузимник.

Свое народное прозвище Тимофей получил за то, что день его поминовения считается серединой зимы («Тимофей сшибает рог зиме», — говорили на Руси). Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоило. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие — тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.

С ними было связано и несколько примет: если в мороз «запотевают» стекла — это к потеплению; если по стеклу бегут узоры — холода будут продолжаться еще долго. Также смотрели на небо: если видно солнце — значит, весна будет ранняя. Зато снегопад на Тимофея обещал хороший урожай зерновых.

Именины в этот день: Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.ЮУрГУ продолжит совмещать два формата обучения