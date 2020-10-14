В четверг в Челябинской области тепло и без осадков

В четверг, 15 октября, в Челябинской области ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. В большинстве районов ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 4-6 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, в низинах – до минус четырех градусов.

В дневные часы синоптики обещают плюс 16-18 градусов, по области – плюс 15-20 градусов, в горах прохладнее - до плюс 12 градусов.

Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, ночью оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 7 часов 23 минуты, зайдет в 17 часов 56 минут. Долгота светового дня – 10 часов 33 минуты. Луна стареющая.

В четверг, 15 октября, по народному календарю Куприян и Устинья.

Эта дата на Руси считалась днем очищения от наваждений и избавления от злых духов. Девушки на Куприяна собирались на вечерки, но не играли и не веселились. Вместо этого занимались рукоделием, а за работой пели грустные песни.

Именины в этот день: Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор.