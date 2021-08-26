В четверг в Челябинской области жара, местами дожди и грозы

В четверг, 26 августа, в Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более, в отдельных районах - сильная жара с максимальными температурами во второй половине дня до плюс 36-37 градусов.

В большинстве районов - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 18-20 градусов, п области – плюс 15-20 градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 31-33 градуса. По области – плюс 29-34 градуса, на юге – о плюс 37 градусов.

Ветер южный с переходом на северный 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 741 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Солнце взойдет в 5 часов 48 минут, заход – в 20 часов 3 минуты. Долгота светового дня 14 часов 15 минут. Полнолуние.

По народному календарю Тихон Страстной.

На Тихона наблюдали за ветрами: если они дули тихо - ждали ветра на несколько дней вперед, а если проносились бурей - это предвещало дождливый сентябрь. Были и приметы, связанные с урожаем, например, такая: «Коли грибовно - так и хлебовно», что означало: при обилии грибов в лесах можно надеяться и на хлебное плодородие в следующем году.

Именины в этот день: Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин, Ксения, Максим, Николай, Парамон, Серафим, Тихон, Яков.