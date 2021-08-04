В четверг в Челябинской области жара, местами дожди, грозы и град

В четверг, пятого августа, в Челябинской области ожидается жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Во второй половине дня на юге региона прогнозируется сильная жара.

В южных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 18-20 градусов, по области – плюс 15-20 градусов, в горах и низинах – до плюс 12 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 32-34 градуса, по области – плюс 32-37 градусов, на западе – до плюс 28 градусов.

Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, при грозах 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 5 часов 8 минут, заход - в 20 часов 50 минут. Долгота светового дня - 15 часов 42 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю Трофим Бессонник.

Бессонником этот день прозвали потому, что в разгаре была пора рабочей страды. «Долго спать — добра не видать», — подмечали в народе. Существовали и другие поговорки на ту же тему: «В страду одна забота — не стояла бы работа»; «Жать — не дремать»; «Хорошему хозяину и день мал»; «Идет работа — спать неохота».

На Трофима начинали собирать калину и малину, а сам день поэтому называли Калинники-Малинники. Крестьяне говорили: «С малинника лыки не велики, да ягоды сладки. А с калинника лык надерешь, да ягод в рот не возьмешь».

Именины в этот день: Андрей, Анна, Аполлинарий, Виталий, Михаил, Трофим, Федор, Феофил.