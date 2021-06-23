В четверг в Челябинской области жарко

В четверг, 24 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, грозы, град, местами крупный.

В южных и восточных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории преобладание высокой пожарной опасности.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 3-11 градусов, по области – плюс 9-14 градусов, в горах и низинах – до плюс четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 23-25 градусов, по области – плюс 22-27 градусов.

Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, ночью при грозах до 25 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 11 минут, заход - в 21 час 41 минуту. Долгота светового дня - 17 часов 30 минут. Полнолуние.

Сегодня по народному календарю День Варнавы.

На Руси говорили: «На Варнаву не рви травы». Считалось, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила. Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время, как обычно.

Именины в этот день: Варнава, Варфоломей, Ефрем, Мария.