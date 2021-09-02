В четверг в Челябинской области жарко, местами дожди и грозы

В четверг, второго сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. В Челябинске – без существенных осадков.

В большинстве районов сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность (V и IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, на юге – до плюс 14 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 27-29 градусов, по области – плюс 26-31 градус, в горах прохладнее – до плюс 23 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днём 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца в 5 часов 59 минут, заход - в 19 часов 48 минут. Долгота светового дня - 13 часов 49 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Самойлов день.

В Самойлов день просили хорошей погоды для осенних работ. Времени для них оставалось совсем мало — зима приближалась неизбежно. В этот день в лесах уже появлялись первые зимние опята, и дети с корзинами шли за «урожаем». На столе частым блюдом в этот день были жареные грибы с картошкой.

Именины в этот день: Александр, Виктор, Владимир, Иван, Лев, Максим, Николай, Самуил, Степан, Тимофей, Федор.