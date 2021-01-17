В Карабаше НМУ продлены еще на сутки

Борьбу с ковидом в Челябинской области продолжает почти 13 тысяч человек

«Макфе» не вернут 30 миллионов залога, которые она заплатила за фигуранта дела Юревича

Новое место под строительство детского хирургического корпуса в Челябинске не рассматривается

В Крещенский Сочельник в Челябинской области мороз и ветер

В понедельник, 18 января, в Челябинской области ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой снег, метели, днем – преимущественно без осадков.

По народным приметам, метель в этот день предвещала и метель на Масленицу. Она также говорила о том, что предстоящим летом будут хорошо роиться пчелы.

Считалось также, что под Крещение снег приобретает особые свойства, поэтому его старались собирать и использовать в разных целях. Женщины знали, что только крещенский снег способен выбелить любую холстину. Верили также, что снег, собранный в крещенский сочельник, может исцелять недуги, а если вымыться в бане водой, натопленной из такого снега, можно надолго сохранить красоту.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске ожидается минус 22-24 градуса, по области – минус 22-27 градусов, в горах и низинах – до минус 32 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 14-16 градусов. По области – минус 14-19 градусов.

Ветер западный с переходом на северо-восточный ночью 5-10 метро в секунду, местами порывы до 15 метро в секунду, днем 3-8 метро в секунду, местами порывы до 12 метро в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 730 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба (в пределах нормы). Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 7 минут, заход - в 17 часов 2 минуты. Долгота светового дня – 7 часов 55 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Крещенский сочельник, Голодный вечер.

Для этого вечера существовало множество примет на погоду и будущий урожай. Звездное небо предвещало, что уродится хлеб, снегопад - что вызреет гречка, а метель - что будут хорошо роиться пчелы. Также говорили: «Звезды ярки породят белые ярки», - что означало, что овцы принесут большой приплод.

Именины в этот день: Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна.