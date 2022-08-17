В ночь на четверг в Челябинской области возможны дожди и заморозки, днем без осадков

В четверг, 18 августа, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, ночью местами пройдут небольшие дожди, в горах до умеренных, днем - преимущественно без осадков. В отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в юго-восточных районах местами - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, в горах и низинах – до плюс одного градуса, при прояснении заморозки до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов. По области – плюс 16-21 градус, на юге региона воздух прогреется до плюс 24 градусов.

Ветер северной четверти ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днём 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 5 часов 33 минуты, заход - в 20 часов 21 минуту. Долгота светового дня - 14 часов 48 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 18 августа – Евстигней Житник.

В Евстигнеев день полагалось замесить ячменный хлеб из первого намолота. Также ели сырой лук с хлебом, солью и квасом. Считалось, что это придает телу здоровье, а лицу — свежий вид. Связки лука развешивали и в комнатах — чтобы воздух очищался (как сейчас известно, лук является хорошим антисептиком). По дню Евстигнея судят о том, каким будет декабрь. Пытались предсказать погоду и на ближайшее будущее: на закате солнца выходили в поле и кричали во всю глотку. Если эхо слышалось далеко — это предвещало солнечный день, если близко — ждали дождя.

Именины в этот день: Викентий, Дарья, Евдокия (Авдотья), Евстигней, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна.