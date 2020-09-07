В понедельник тепло и без осадков

В понедельник, 7 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 12 градусов, влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 4-7 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 19-21 градус, по области – плюс 17-22 градуса. Предстоящей ночью в отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов.

Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду, днём местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное

Солнце взошло в 6 часов 10 минут, заход - в 19 часов 34 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 24 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю – Тит Листопадник.

На Руси в дни сильного листопада, которые наступали на Тита, люди обыкновенно шли в лес по грибы. «Святой Тит последний гриб растит», – говорили наши предки.

По урожаю грибов судили о том, какой будет зима. Если грибов в лесах было много, это предвещало долгие холода. Впрочем, сбором и заготовкой грибов дела в этот день не ограничивались. Нужно было заняться и зерном. «Грибы грибами, а молотьба за плечами», – приговаривали рачительные хозяева.

Именины в этот день: Владимир, Иван, Моисей, Тит.