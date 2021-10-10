В понедельник в Челябинской области – дождь с мокрым снегом

В понедельник, 11 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В северо-восточных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – около ноля градусов, по области – от плюс трех до минус двух градусов, при прояснении – до минус шести градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 8-10 градусов, по области – плюс 7-12 градусов.

Ветер северный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 11.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 8 минут, заход - в 18 часов 15 минут. Долгота светового дня - 11 часов 6 минут. Луна стареющая.

По народному календарю 11 октября – Харитонов день.

Харитонов день в народе считался недобрым. В этот день нужно было сидеть дома, не ходить в гости и даже, по возможности, не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу. Домашними делами заниматься тоже не следовало, ни в коем случае нельзя было выметать сор из избы – это считалось плохой приметой. Таким образом, крестьянам волей-неволей приходилось целый день пребывать в безделье.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Иларион, Илья, Исаакий, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор, Харитон.