В понедельник в Челябинской области – дождь с мокрым снегом

В понедельник, 17 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в ночные часы в отдельных районах возможны заморозки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – до плюс двух градусов, по области – от минус двух до плюс трех градусов.

Днем в Челябинске синоптики обещают плюс 7-9 градусов, по области – плюс 5-10 градусов.

Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 7 часов 26 минут, зайдет в 17 часов 51 минуту. Долгота светового дня – 10 часов 25 минут. Луна стареющая.

По народному календарю 17 октября - Ерофеев день.

«С Ерофея и зима шубу надевает», - говорили на Руси, замечая, что «с Ерофея холода сильнее». Некоторые мужики добавляли: «На Ерофея один «ерофеич» душу греет». Так называли крепкую настойку на душистых травах.

Именины в этот день: Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Ерофей, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.