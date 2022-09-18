В понедельник в Челябинской области обещают теплую погода, местами дожди

В понедельник, 19 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в северной половине региона местами пройдут небольшие дожди, ночью и утром возможны туманы. В Челябинске – преимущественно без осадков.

В отдельных районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс градусов, по области – градусов.

Днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, по области – плюс 23-28 градусов.

Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 33 минуты, зайдет в 19 часов 2 минуты. Долгота светового дня – 12 часов 29 минут. Луна стареющая.

По народному календарю 19 сентября - Михайлов день.

В этот день обращали внимание на погоду. Начинались первые морозы. «Михаил заморозком прихватил», — говорили люди. Если после Михайловских морозов на деревьях появлялся иней, нужно было ждать обильного снега зимой. Наблюдали, как падают листья с осины: если «лицом» вверх — к студеной зиме, если «изнанкой» — к теплой.

Именины в этот день: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.