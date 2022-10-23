23.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 24 октября (18+)
23.10.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев снизилось в два раза
22.10.2022
Собкор «Урал-пресс-информ» в ЛНР с коллегами-журналистами привезли тепло в обитель кошек Северодонецка
22.10.2022
Переезды и переходы на ремонтируемом участке Новороссийской мостят плиткой
22.10.2022
В Челябинске на стоянке автосалона сгорели три иномарки «Хендай Солярис»
22.10.2022
В международный день заикающихся людей логопеды рассуждают о природе этого явления
В понедельник в Челябинской области осадки обещают лишь в горных районах
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
21.10.2022
Управление делами губернатора Челябинской области и в минстрой объявили о сокращении
21.10.2022