В понедельник в Челябинской области осадки обещают лишь в горных районах

В понедельник, 24 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в горных районах местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. В Челябинске – без осадков. Геомагнитное поле неустойчивое.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник – минус 4-6 градусов, по области – минус 1-6 градусов, в низинах подморозит до минус 10 градусов.

В дневные часы в Челябинске - плюс 3-5 градусов, по области – плюс 1-6 градусов.

Ветер западный 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится сразу на девять единиц - до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца в 7 часов 42 минуты, зайдет в 17 часов 37 минут. Долгота светового дня – 9 часов 55 минут. Луна стареющая. Во вторник – новолуние.

По народному календарю 24 октября - Филиппова канитель.

На Руси на Филиппа обычно начиналась канитель — так люди называли распутицу и грязь на дорогах. Когда нужно было выезжать из дома, крестьяне говорили: «Некогда канителиться». Но тут же добавляли: «Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло».

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Феофан, Филарет, Филипп.