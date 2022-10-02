02.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на третье октября (18+)
02.10.2022
Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении четырех новых территорий в состав России
02.10.2022
Путин назначил своих представителей при ратификации договоров о присоединении четырех регионов
02.10.2022
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 10 октября
01.10.2022
Полицейский из Златоуста забрал себе собаку, запертую пьющей хозяйкой без воды и еды на балконе
01.10.2022
Челябинцев приглашают полюбоваться будущим ледяным аквариумом в центре города
В понедельник в Челябинской области потеплеет
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
27.09.2022
Не поплывем, так поплаваем: Челябинск затопило после первого дождя
26.09.2022