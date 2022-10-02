В понедельник в Челябинской области потеплеет

В понедельник, третьего октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем крайнем севере вероятны небольшие дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – 4-6 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, в низинах – до минус одного градуса.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 13-15 градусов, по области – плюс 11-16 градусов.

Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Солнце взошло в 6 часов 59 минут, зайдет в 18 часов 26 минут. Долгота светового дня – 11 часов 27 минут. Луна растущая.

По народному календарю третьего октября - Астафий Ветряк.

На Руси святого Евстафия (на русский манер - Астафия) именовали Ветряком, а этот день называли Астафьевы ветры. «Ветряк дует всяк», - говорили люди. По тому, как дует ветер, судили о погоде: если с севера - к стуже, с юга - к теплу, с запада - к дождю, с востока - к ясным дням. Южный ветер также сулил хороший урожай озимых. Смотрели и на другие приметы: если в этот день тепло, и летит паутина, значит, снег выпадет еще нескоро. А вот если шишки на елях выросли низко, нужно было ждать ранних морозов.

Именины в этот день: Александр, Василий, Иван, Иларион, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.