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В понедельник в Челябинской области прохладно и без осадков

Погода
Сегодня, 09:27
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Автор: 
Любовь Юрина

В понедельник, 2 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков, утром местами туманы, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – минус один градус, влажность воздуха 73%, ветер южный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают мину 3-5 градусов, по области – от ноля до минус пяти градусов.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное

Восход солнца - в 7 часов 58 минут, заход - в 17 часов 17 минут. Долгота светового дня - 9 часов 18 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Артемьев день.

Существовало поверье, что человека, рожденного в этот день, защищает мать-волчица; его считали близким по духу лесным зверям и птицам. «Волчий корень ему покорен. Волчье лыко — его улыбка», — так говорили о родившемся на Артемия. Знали также, что с этого дня к деревням начинают приближаться волки. По их поведению судили также о будущем. Если волки выли на Артемия — это предвещало морозы. А если вой был особенно громким, как если бы выла целая стая, это сулило голод. На Артемия также было принято квасить капусту, которая была одной из любимых закусок русского народа.

Именины в этот день: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Федор.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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