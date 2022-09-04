В понедельник в Челябинской области прохладно и дождливо

В понедельник, пятого сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди. В ночные часы в отдельных районах столбик термометра приблизится к нулевой отметке.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), местами - чрезвычайная (V класс горимости).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 6-8 градусов, по области – плюс 3-8 градусов, при прояснении – ноль градусов, на юге – до плюс 13 градусов.

Днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 12-14 градусов, по области – до плюс 11-16 градусов, в южных районах теплее – до плюс 21 градуса, в горах холоднее – до плюс восьми градусов.

Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду, местами порывы ночью до 13 метров в секунду, днем до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Солнце взошло в 6 часов 6 минут, зайдет в 19 часов 38 минут. Долгота светового дня – 13 часов 32 минуты. Луна растущая.

По народному календарю пятого сентября - Луп Брусничник.

В народе день святого Луппа (на Руси его называли Лупом) получил название Брусничник. К этому сроку в лесах и на болотах поспевала брусника, поэтому все крестьяне, свободные от более серьезных работ, брали туеса и корзины и шли по ягоды. По зрелости брусники судили также о том, поспел ли овес. Если ягоды уже налились соком и заалели, то с жатвой нужно было спешить.

Смотрели в Лупов день на журавлей: если птицы потянулись на юг, зима придет рано. В то же время, если клин летит низко, то больших холодов не будет. А вот если журавли летят молча и быстро, нужно ожидать скорого ненастья. Начинались первые заморозки. «Лупов мороз морозит нос», - шутили старики. И добавляли: «Лупенские морозы на овес садятся, брусникой сластятся».

Именины в этот день: Елизавета, Ефрем, Иван, Николай, Павел, Федор.