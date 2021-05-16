В понедельник в Челябинской области сохранится изнуряющая жара

В понедельник, 17 мая, в Челябинской области сохранится изнуряющая жара. Среднесуточные температуры воздуха будут на семь и более градусов превышать норму. Осадков не прогнозируется.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске плюс 13-15 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, лишь в горах и низинах прохладнее – до плюс пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 32-34 градуса, по области – плюс 31-36 градусов, в горах – до плюс 27 градусов.

Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 43 минуты, заход - в 20 часов 59 минут. Долгота светового дня - 16 часов 16 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Пелагея Заступница, День баклушников.

День святой Пелагии назывался еще и днем баклушников. Именно в это время рубили деревья для выделки ложек и делали заготовки — баклуши.

Именины в этот день: Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Николай, Пелагея.