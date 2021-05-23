В понедельник в Челябинской области сохранится жара

В понедельник, 24 мая, в Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода, во второй половине дня – сильная жара, преимущественно без осадков.

В большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, местами - высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 16-5-17 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, в низинах – до плюс восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 34-36 градусов, по области – плюс 32-37 градусов.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днем юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, к концу дня оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 32 минуты, заход - в 21 час 11 минут. Долгота светового дня - 16 часов 39 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Мокий Мокрый.

Говорили, если на Мокия работать в поле - град выбьет все посевы. Была и еще одна примета: если во время града выкинуть помело в окно, то он сразу же прекратится. А вот если на Мокия Мокрого шел дождь - наши предки старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели красоту и силу.

Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот день дождливый или туманный - то и лето будет сырым. Так и говорили: «Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее». Если восход солнца багровый - то лето будет грозным, с пожарами.

Именины в этот день: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Ростислав.