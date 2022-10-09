В понедельник в Челябинской области тепло и ясно

В понедельник, 10 октября, в Челябинской области ожидается теплая погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 4-6 градусов

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 14-16 градусов, по области – плюс 12-17 градусов.

Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 7 часов 13 минут, зайдет в 18 часов 8 минут. Долгота светового дня – 10 часов 55 минут. Полнолуние.

По народному календарю 10 октября - Савватий Пчельник.

На Савватия заканчивались Пчелиные девятины - девять дней, в течение которых нужно подготовить пчел к зиме. Пчеловоды убирали в омшаники последние ульи и просили своих детей помолиться святому Савватию. Дело в том, что пчеловодство и бортничество считались делами, требующими особой нравственной чистоты, которой обладали маленькие дети.

Именины в этот день: Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Савватий, Федор.