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В понедельник в Челябинской области тепло, ветрено, в горах дожди

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 23:15
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Автор: 
Любовь Юрина

В понедельник, 14 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в горах местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в южных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по метеорологической шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 4-6 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, местами заморозки до минус четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов, по области – плюс 15-20 градусов.

Ветер западный с переходом на южный ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное

Восход солнца - в 6 часов 23 минуты, заход - в 19 часов 16 минут. Долгота светового дня - 12 часов 53 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю – Семин день.

Семин день в старину называли началом бабьего лета. По погоде первого дня судили обо всей осени: если было ясно, то и вся осень должна была быть теплой. Если же видели, что на бабье лето луга опутаны паутиной, то ждали затяжную осень.

Именины в этот день: Марфа, Наталья, Семен, Татьяна.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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