В понедельник в Челябинской области – ясно, жарко и ветрено

В понедельник, второго августа, в Челябинской области ожидается жаркая и ветреная погода, преимущественно без осадков.

В южных районах области местами ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 14-16 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, в горах и низинах прохладнее – до плюс восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 28-30 градусов, по области – плюс 26-31 градус, на юге - до плюс 34 градусов.

Ветер западной четверти 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 4 часов 59 минут, заход - в 21 час. Долгота светового дня - 16 часов 1 минута. Луна стареющая.

По народному календарю второго августа - Ильин день.

Считается, с Ильина дня начинается осень, несмотря на то, что по календарю до нее еще далеко. Ночи становятся холодными, случаются утренние заморозки, а дневная жара сходит на нет. В этом году пока лето не намерено уступать место осени в августе.

Раньше с этого дня люди переставали купаться. Наши предки говорили: «Илья Пророк бросил в воду ледяшок»; «С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна»; «До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается»; «На Илью до обеда лето, а после обеда осень». Воздух становился влажным, и хозяйки, вывешивая постиранное белье, замечали: «До Ильина дня под кустом сушит, а после Ильина дня и на кусте не сохнет». Нередки были и дожди.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей, Тихон, Федор.