01.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на второе августа
01.08.2021
Православные отмечают праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского
01.08.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 75 тысяч
01.08.2021
В Челябинске в аварии два человека погибли, девятилетняя девочка получила травмы
31.07.2021
На территории Карагайского заказника браконьеры, пытаясь сбежать, сбили сотрудника ООПТ
31.07.2021
В Челябинской области - новый антирекорд по смертности от ковида
В понедельник в Челябинской области – ясно, жарко и ветрено
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021