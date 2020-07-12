В понедельник в Челябинской области жара, лишь на юге возможны дожди

В понедельник, 13 июля, в Челябинской области ожидается аномальная жара, на юге региона местами возможны кратковременные дожди, грозы, на остальной территории – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 16-18 градусов, по области – плюс 15-20 градусов, в горах и низинах чуть прохладнее – плюс 10- 15 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 33-35 градуса, по области – плюс 32-37 градусов, в горах и низинах - плюс 27-32 градуса.

Ветер северный с переходом на юго-восточный 2-7 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 31 минуту, заход - в 21 час 28 минут. Долгота светового дня - 16 часов 58 минут. Луна убывающая.

По православному календарю 13 июля отмечается день Собора святых славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.