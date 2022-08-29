В понедельник в Челябинской области, жара, местами дождь, слабые магнитные бури

В понедельник, 29 августа, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В Челябинске – преимущественно без осадков. В течение дня – слабые магнитные бури.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в южных районах местами - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в восемь часов утра температура воздуха в Челябинске была плюс 17 градусов, влажность воздуха 65%, безветренно.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 28-30 градусов. По области – плюс 26-31 градус.

Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду, днем при грозах порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое. В течение дня (до 17 часов) – слабая магнитная буря.

Солнце взойдет в 5 часов 53 минуты, заход – в 19 часов 55 минут. Долгота светового дня 14 часов 2 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 29 августа - Спас Нерукотворный.

Третий Спас называли также Ореховым. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. Старики загадывали детям загадки об орехах: «Нагни меня, ломи меня. Сломишь — гладко, расколешь — сладко»; «Ни окон, ни дверей, посередине — архирей»; «Маленький мужичок — костяная шубка».

В это время наблюдали за отлетом птиц, особенно ласточек и журавлей. Считалось, что ласточки улетают на юг в три этапа — в три Спаса. Если же на Спаса улетят журавли, то уже на Покров будет мороз.

Именины в этот день: Александр, Анна, Герасим, Степан, Яков.