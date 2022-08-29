29.08.2022
За облака Таганая в 2022 году забежали 572 храбреца
29.08.2022
Сотрудники полиции Златоуста оперативно нашли пропавшую девочку
29.08.2022
Приоритет - общественному транспорту: в центре Челябинска обустраивают выделенные полосы
29.08.2022
В Челябинской области на трассе загорелся автомобиль с двумя детьми
28.08.2022
В Челябинской области за сутки заболевают ковидом более 500 человек
28.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 29 августа
В понедельник в Челябинской области, жара, местами дождь, слабые магнитные бури
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022