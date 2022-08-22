В понедельник в Челябинской области жарко и местами дожди

В понедельник, 22 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в восточной половине региона местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы, утром местами туманы.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в южных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 17 градусов, влажность воздуха 70%, безветренно.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 27-29 градуса. По области – плюс 25-30 градусов.

Ветер северной четверти ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взойдет в 5 часов 39 минут, заход – в 20 часов 16 минут. Долгота светового дня 14 часов 36 минут. Луна убывающая.

По народному календарю Матфей Змеесос. С Матфея приближение осени становилось очевидным, воздух остывал, а в небе все чаще появлялись тучи. «Матфей ненастье подпускает, летний дождь осенним перебивает», -примечали люди. Именины в этот день Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей (Матфей), Петр, Самуил, Юлиан, Яков.