В последний месяц лета жара покинула Челябинскую область

В последний месяц лета, 31-го августа, в Челябинской области переменная облачность, преимущественно без осадков.

По сравнению с выходными, на Южном Урале заметно стало заметно прохладнее. Уже чувствуется дыхание осени, которая наступит уже завтра.

Сегодня днем столбики термометров южноуральцев будут показывать +21, +26 градусов (на юге региона воздух, согласно прогнозам челябинского Гидрометцентра, прогреется до +31 градуса). Ночь с воскресенья на понедельник оказалась прохладнее, чем предыдущие, - температура была относительно невысокой: 12-17 градусов тепла.

Ветер синоптики обещают южный, с переходом на северо-западный. Скорость – четыре-девять метров в секунду, днем порывы могут достигать 14-ти м/с.

По народному календарю, 31-е августа – День Флора и Лавра, покровителей лошадей.

Если в последний день августа воздух прозрачен и свеж, облака низки, а на небосводе можно увидеть красную звезду – быть ненастью.

Если лошадь фыркает и перебирает ногами – также жди плохой погоды.

Если у полыни толстые корни – новый год окажется урожайным.