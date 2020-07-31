ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В предстоящие три дня в Челябинской области обещают сильную жару

Погода
Вчера, 14:52
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

В предстоящие три дня в Челябинской области обещают сильную жару.

В субботу, первого августа, на Южном Урале прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Днем возможен град.

Температура воздуха в ночь с пятницы на субботу составит +13, +18 градусов. Днем - поднимется до +29, + 34 градусов (в горах будет чуть прохладнее: +24, +29 градусов).

Ветер в первый день последнего летнего месяца подует юго-западный, с переходом на северо-восточный. Его порывы составят четыре-девять метров в секунду, местами будут достигать 13-18 метров в секунду.

Воскресенье, второе августа, в Челябинской области также будет жарко: +31,+36 градусов. В этот день синоптики обещают южноуральцам южный ветер, который будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду, местами - 14 метров в секунду.

Днем воскресенья ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Осадков в ночь с субботы на воскресенье синоптики челябинского Гидрометцентра не обещают. А вот облачность, как и днем, будет переменной. Температура воздуха составит в ночное время +14,+19 градусов (в горах - +12,+17).

Понедельник, третье августа, также обещает быть очень жарким. Воздух в регионе прогреется до +31,+36 градусов (в горах - до +25,+30). Южный ветер, с переходом на северо-западный, будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду, при грозах его порывы усилятся до 18-ти метров в секунду.

Ночь третьего августа прогнозируется довольно теплая: +15,+20 градусов (в горах Челябинской области  в ночь с воскресенья на понедельник будет чуть прохладнее: +12,+17 градусов).

Третьего августа синоптики обещают южноуральцам переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
24.07.20 10:05
В пятницу в Челябинской области тепло и грозы
23.07.20 09:46
В четверг в Челябинской области тепло, ветрено, дожди
22.07.20 09:49
В среду в Челябинской области тепло, местами дожди и грозы
21.07.20 10:06
Во вторник в Челябинской области ожидаются дожди и грозы
20.07.20 09:12
В понедельник в Челябинской области обещают сильные дожди, грозы, град
17.07.20 18:28
В выходные в Челябинской области жара, возможны дожди и грозы
17.07.20 09:51
В пятницу в Челябинской области жара, на крайнем западе - дожди
16.07.20 09:40
В четверг в Челябинской области сохраняется жара
15.07.20 09:22
В среду в Челябинской области – жара и без осадков
14.07.20 10:09
Во вторник в Челябинской области аномальная жара сохранится

Погода в Челябинске

Общество
Вчера, 11:08
Поддержка предприятий
Семь инициатив Алексея Текслера внесены в перечень поручений Владимира Путина
Общество
Вчера, 14:50
Общественник из Златоуста пугает горожан аварийным мостом
Новости
Вчера, 16:29
Происшествия
Южноуральцу, убившему жену на глазах двух маленьких дочек, предъявлено обвинение
Вчера, 16:16
Происшествия
Юный челябинский наркосбытчик распылил газ в лицо задержавшего его полицейского
Вчера, 16:08
Политика
В Челябинской области назвали муниципалитеты с самыми эффективными главами
Вчера, 15:56
Федерация
От Минфина – олигархам: аттракцион неслыханной щедрости
Вчера, 15:53
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 1, 2 и 3 августа
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика