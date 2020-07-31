В предстоящие три дня в Челябинской области обещают сильную жару.

В субботу, первого августа, на Южном Урале прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Днем возможен град.

Температура воздуха в ночь с пятницы на субботу составит +13, +18 градусов. Днем - поднимется до +29, + 34 градусов (в горах будет чуть прохладнее: +24, +29 градусов).

Ветер в первый день последнего летнего месяца подует юго-западный, с переходом на северо-восточный. Его порывы составят четыре-девять метров в секунду, местами будут достигать 13-18 метров в секунду.

Воскресенье, второе августа, в Челябинской области также будет жарко: +31,+36 градусов. В этот день синоптики обещают южноуральцам южный ветер, который будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду, местами - 14 метров в секунду.

Днем воскресенья ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Осадков в ночь с субботы на воскресенье синоптики челябинского Гидрометцентра не обещают. А вот облачность, как и днем, будет переменной. Температура воздуха составит в ночное время +14,+19 градусов (в горах - +12,+17).

Понедельник, третье августа, также обещает быть очень жарким. Воздух в регионе прогреется до +31,+36 градусов (в горах - до +25,+30). Южный ветер, с переходом на северо-западный, будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду, при грозах его порывы усилятся до 18-ти метров в секунду.

Ночь третьего августа прогнозируется довольно теплая: +15,+20 градусов (в горах Челябинской области в ночь с воскресенья на понедельник будет чуть прохладнее: +12,+17 градусов).

Третьего августа синоптики обещают южноуральцам переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы.