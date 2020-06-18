В пятницу Челябинской области тепло и без осадков

В пятницу, 19 июня, в большинстве районов Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области – плюс 2-7 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 20-22 градуса, по области – плюс 18-23 градуса.

Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 7453 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 4 часа 14 минут, заход - в 21 час 39 минут. Долгота светового дня - 17 часов 25 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 19 июня Ларион Пропольник. На Лариона - так на Руси называли святого Илариона - было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион - дурную траву из поля вон», - говорили крестьяне.

Считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, - сорняки скоро опять силу возьмут.

Именины в этот день: Виссарион, Георгий, Иларион, Лукьян, Рафаил, Сусанна, Фекла.