В пятницу в Челябинской области без осадков

В пятницу, 25 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков, утром местами туманы. В отдельных районах вероятны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 2-4 градуса, по области – до плюс пяти градусов, местами заморозки до минус пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов, по области – плюс 12-17 градусов.

Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 751 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 42 минуты, заход - в 18 часов 50 минут. Долгота светового дня - 12 часов 8 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Артамон Змеевик.

В народе Артамона (так называли святого на русский манер) величали Змеевиком, поскольку считалось, что в день его памяти змеи вереницами ползут из полей в леса, готовясь уйти под землю, чтобы переждать зиму. Наши предки отмечали два змеиных праздника: весной, на Василиска, когда гады выползали на свет Божий, и осенью, когда уходили обратно в подземелье. «Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом затворяет их в глубинах земных на замок», - говорили люди. Остальные животные также готовились к зиме, устраивали норы и берлоги. Этот день считался важным для охотников. Они верили, что если на Артамона убить хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях.

Именины в этот день: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.