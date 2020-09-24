ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В пятницу в Челябинской области без осадков

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 16:41
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В пятницу, 25 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков, утром местами туманы. В отдельных районах вероятны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 2-4 градуса, по области – до плюс пяти градусов, местами заморозки до минус пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов, по области – плюс 12-17 градусов.

Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 751 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 42 минуты, заход - в 18 часов 50 минут. Долгота светового дня - 12 часов 8 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Артамон Змеевик.

В народе Артамона (так называли святого на русский манер) величали Змеевиком, поскольку считалось, что в день его памяти змеи вереницами ползут из полей в леса, готовясь уйти под землю, чтобы переждать зиму. Наши предки отмечали два змеиных праздника: весной, на Василиска, когда гады выползали на свет Божий, и осенью, когда уходили обратно в подземелье. «Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом затворяет их в глубинах земных на замок», - говорили люди. Остальные животные также готовились к зиме, устраивали норы и берлоги. Этот день считался важным для охотников. Они верили, что если на Артамона убить хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях.

Именины в этот день: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
16.09.20 00:37
В Челябинской области в среду прохладно, сыро и ветрено
15.09.20 00:09
Во вторник в Челябинской области прохладно, ветрено, дождливо
13.09.20 23:15
В понедельник в Челябинской области тепло, ветрено, в горах дожди
11.09.20 22:15
В выходные в Челябинской области тепло и лишь местами дожди
10.09.20 18:57
В пятницу в Челябинской области – тепло и местами дожди
09.09.20 16:30
В четверг в Челябинской области тепло, местами дожди
08.09.20 16:42
В среду в Челябинской области тепло и без осадков
07.09.20 16:27
Во вторник в Челябинской области тепло и без осадков
07.09.20 09:32
В понедельник тепло и без осадков
04.09.20 17:43
Выходные в Челябинской области будут теплыми

Погода в Челябинске

Политика
Сегодня, 14:58
Вновь избранные депутаты ЗСО Челябинской области получили мандаты. Список
Общество
Сегодня, 12:11
Челябинцы просят прокуратуру и ОНФ помочь переселить их из аварийного барака
Новости
Сегодня, 17:55
Происшествия
Житель Златоуста оформил на себя крупный кредит и перевел деньги мошенникам
Сегодня, 17:46
Среда обитания
В Челябинске парковка у МФЦ на Труда превратится в зеленое и безопасное пространство
Сегодня, 17:34
Общество
В аэропорту Челябинска по-прежнему не соблюдается масочный режим
Сегодня, 17:25
Политика
Депутаты гордумы запланировали изменения в устав Челябинска
Сегодня, 17:11
Происшествия
Детей в Златоусте оставили без тепла, прокуратура начала проверку
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика