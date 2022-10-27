В пятницу в Челябинской области – без осадков, ощутимо снизится давление

В пятницу, 28 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Атмосферное давление снизится сразу на 15 единиц.

Перепады атмосферного давления на фоне повышенной влажности и порывистого ветра могут заметно ухудшить самочувствие и усилить риск простудных заболеваний.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 4-6 градусов, по области – минус 3-8 градусов, при прояснении – до минус 13 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске - плюс 2-4 градуса, по области – до плюс пяти градусов.

Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление на 10 единиц выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормативных показателей на пять единиц. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 49 минут, зайдет в 17 часов 26 минут. Долгота светового дня – 9 часов 37 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 28 октября - Ефимий Осенний.

Про этот день на Руси говорили так: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает». Это было верное наблюдение: зима приближалась, и всякое растение и животное готовилось к ее приходу.

Именины в этот день: Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен.