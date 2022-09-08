В пятницу в Челябинской области местами дожди, ночные заморозки

В пятницу, девятого сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, днем в горах до умеренных. Ночью в отдельных районах - заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В регионе местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность (V и IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске ожидается плюс 4-6 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, при прояснении заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов, по области – плюс 10-15 градусов, на юге воздух прогреется до плюс 18 градусов.

Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, днём местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 11 минут, заход - в 19 часов 32 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 21 минута. Луна растущая, в выходные - полнолуние.

По народному календарю девятого сентября – Два Пимена.

На Пименов крестьяне выходили кланяться рябине и собирали ягоды. Правда, первыми лакомились всегда птицы. Но, как говорили, милостива будет зима к людям, если после пташек на рябине останется много ягод. Впрочем, большой урожай рябины предвещал суровые морозы.

Именины в этот день: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Пимен, Степан.