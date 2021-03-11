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В пятницу в Челябинской области мороз, порывистый ветер

В пятницу, 12 марта, в Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха, усиление ветра, резкое повышение атмосферного давления, местами небольшой снег и метели.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – 25-27 градусов, по области - минус 24-29 градусов, при прояснении – до минус 32 градусов

Прогнозируется серьезный перепад температур. В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 11-13 градусов. По области – минус 11-16 градусов. В ночь на субботу вновь подморозит - до минус 16-21 градуса.

Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно вырастет сращу на 12 единиц и составит 743 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца в 7 часов 18 минут, заход - в 18 часов 51 минуту. Долгота светового дня - 11 часов 33 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю – Прокоп Перезимний, Дорогорушитель.

На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать. В народе говорили: «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний порушит»; «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз»; «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал». Поэтому, прежде чем выехать со двора, слушали дорогу: надежна ли. Также прислушивались к капели: если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться.

Именины в этот день: Макар, Михаил, Нисон, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.