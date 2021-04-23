В пятницу в Челябинской области небольшие дожди

В пятницу, 23 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс семь градусов, влажность воздуха 42%, ветра нет.

Днем синоптики обещают в Челябинске плюс 14-16 градусов, по области – плюс 12-17 градусов. Предстоящей ночью столбик термометра покажет плюс 1-6 градусов.

Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, днём порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное

Восход солнца - в 5 часов 31 минуту, заход – в 20 часов 15 минут. Долгота светового дня - 14 часов 44 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 23 апреля – Терентий Маревный.

В этот день солнце должно показываться в мареве — то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным, а если небо оказывалось ясным — крестьяне считали, что придется поле перепахивать и снова засевать.

В этот период в разгаре было весеннее бездорожье, повсюду текли ручьи, глина и почва размягчались. В народе говорили: «На Терентия дорога рушится»; «Кругом грязь — ни проехать, ни пройти».

Именины в этот день: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.