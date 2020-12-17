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В пятницу в Челябинской области прогнозируют снег

В пятницу, 18 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный снег, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 10-12 градусов, по области – минус 9-14 градусов, в ни

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 4-6 градусов, по области – минус 2-7 градусов.

Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 16 минут, зайдет в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня – 7 часов 9 минут. Луна растущая.

По народному календарю 18 декабря Саввин день.

На Руси в прежние времена говорили, что Савва продолжает Варварину работу - морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. Об этом существовала поговорка: «Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает». В народе верили, что в этот день нельзя ругаться тому, у кого есть лошадь - иначе может случиться беда на зимней дороге.

Именины в этот день: Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.