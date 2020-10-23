В пятницу в Челябинской области прохладно и без осадков

В пятницу, 23 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. В южной половине региона местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).

Накануне в большинстве районов области прошел небольшой, на западе умеренный снег, выпало от 0,1 до семи миллиметров осадков. Местами установился временный снежный покров высотой от 0,5 до 10 сантиметров.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус пять градусов, влажность воздуха 59%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до плюс двух градусов, по области – от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно повысится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца в 7 часов 39 минут, зайдет в 17 часов 37 минут. Долгота светового дня – 9 часов 58 минут. Луна стареющая.

По народному календарю 23 октября Евлампий Зимоуказатель.

На Руси в этот день наблюдали за разными приметами, по которым можно было судить о предстоящей погоде. Смотрели, например, на месяц: считалось, что его рога должны показывать в ту сторону, откуда вскоре подуют ветры. Существовало и другое толкование этой приметы: если рога месяца указывают на север — быть скорой и строгой зиме, если на юг — до самой Казанской будет грязь и слякоть.

Именины в этот день: Андрей, Василий, Евлампий, Евлампия, Иннокентий.