В пятницу в Челябинской области пройдут дожди

В пятницу, 14 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, в западных районах до умеренных.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 3-5 градусов, по области – плюс 2-7градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, по области – плюс 9-14 градусов.

Ветер южной четверти ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение ночи оно немного понизится, днем повысится и составит 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 7 часов 21 минуту, зайдет в 17 часов 58 минут. Долгота светового дня – 10 часов 37 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 14 октября - Покров.

По разным приметам судили о погоде. Если ветер дул с востока - ждали холодную зиму. Если на Покров еще не выпадал снег - его можно было не ждать до самого Рождества. Впрочем, такое случалось редко. Недаром русские люди говорили: «На Покров до обеда осень, после обеда - зима».