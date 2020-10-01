В пятницу в Челябинской области тепло, безветренно и без осадков

В пятницу, второго октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 3-5 градусов, по области – от ноля до плюс пяти градусов, в отдельных районах – до минут трех градусов.

Днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 15-17 градусов, по области – плюс 12-17 градусов, на юге региона – до плюс 20 градусов.

Ветер неустойчивый до пяти метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 754 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 751 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 57 минут, зайдет в 18 часов 28 минут. Долгота светового дня – 11 часов 31 минута. Луна стареющая.

По народному календарю второго октября - Трофим и Зосима.

Наблюдали приметы: если ветер в этот день дует с юга — на следующий год можно ждать хороший урожай озимого хлеба.

Именины в этот день: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Зосима, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.