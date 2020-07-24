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В пятницу в Челябинской области тепло и грозы

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 10:05
Автор: 
Олеся Денисова

В пятницу, 24 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 13 градусов, влажность воздуха 90%, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 23-25 градусов, по области – плюс 21- 26 градусов. Ночью – плюс 10-15 градусов, в горах – до плюс семи градусов.

Ветер западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 16 метров в секунду

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное. Низкое атмосферное давление может негативно сказаться на самочувствии гипотоников.

Солнце взошло в 4 часа 48 минут, заход - в 21 час 14 минут. Долгота светового дня - 16 часов 26 минуты. Луна растущая, первая четверть.

Сегодня по народному календарю день Ефимьи-стожарницы. Примечали, глухой гром - к тихому дождю, гром гулкий - к ливню. Если гром в постный день, будет хороший улов рыбы.

Сияние Стожар предвещает удачную охоту на медведя.

Именины у Ольги и Ефимии, у Елены. Ольга по-скандинавски - Хельга – «священная». Ефимия с греческого – «всехвальная». Елена с греческого – «светлая, факел».

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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