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В пятницу в Челябинской области ясно и без осадков

В пятницу, 26 марта, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление резко упадет.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус шесть градусов, влажность воздуха 73%, ветер южный 1-2 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 5-7 градусов. По области – плюс 3-8 градусов, на крайнем юге региона прохладнее – до минус одного градуса.

Ветер юго-западный, на юге области северо-восточный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится и составит 724 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца в 6 часов 42 минуты, заход - в 19 часов 18 минут. Долгота светового дня - 12 часов 36 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Никифоров день.

В народе говорили, что солнце все больше топит снег, а вешние воды просачиваются в берлогу и тревожат медведя. В этот день хозяин леса просыпался и выходил из своего зимнего жилища. На Никифора ждали гусей: если они прилетали в этот день — это предвещало урожайный год. А если гуси начинали «полоскаться» в воде — значит, не за горами тепло. О теплых днях говорил и прилет жаворонка первым из весенних птиц; а вот если первым прилетал зяблик — это обещало холодную погоду. Туманы в этот день предсказывали дождливое лето.

Именины в этот день: Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Терентий.