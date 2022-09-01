В пятницу в Челябинской области жара, местами дожди

В пятницу, второго сентября, в Челябинской области сохранится аномально-жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В Челябинске – без существенных осадков. В областном центре, Златоусте, Карабаше, Коркино – неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных веществ в воздухе.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 17-19 градусов, по области – плюс 17-22 градуса, в горах и низинах – плюс 12-17 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 33-35 градусов, по области – плюс 31-36 градусов, в горах прохладнее –плюс 24-29 градусов.

Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду, днем отдельные порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 5 часов 59 минут, заход - в 19 часов 48 минут. Долгота светового дня - 13 часов 49 минут. Луна растущая.

По народному календарю второго сентября – Самойлов день.

В Самойлов день просили хорошей погоды для осенних работ. Времени для них оставалось совсем мало - зима приближалась неизбежно. В этот день в лесах уже появлялись первые зимние опята, и дети с корзинами шли за «урожаем». На столе частым блюдом в этот день были жареные грибы с картошкой.

Именины в этот день: Александр, Виктор, Владимир, Иван, Лев, Максим, Николай, Самуил, Степан, Тимофей, Федор.