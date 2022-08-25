25.08.2022
В «Парковом» Челябинска начинают строительство садика на 120 мест
25.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 августа
25.08.2022
В Челябинской области расширили возможности использования областного маткапитала
25.08.2022
А августе театры останутся «без крыш»!
25.08.2022
На северо-западе Челябинске 28 августа автобусы будут ходить по-другому
25.08.2022
Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям возглавил Анатолий Литовченко
В пятницу в Челябинской области – жара, местами дожди, грозы, град
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022