В пятницу в Челябинской области – жара, местами дожди, грозы, град

В пятницу, 26 августа, в Челябинской области сохраняется жаркая погода на фоне высокого атмосферного давления и пониженного содержания кислорода в воздухе. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в южной половине области местами - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 13-15 градусов, п области – плюс 11-16 градусов, в горах и низинах прохладнее – плюс 5-10 градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 29-31 градус. По области – плюс 27-32 градуса.

Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду, при грозах 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 745 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормативного значения. Геомагнитное поле возможно спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 48 минут, заход – в 20 часов 3 минуты. Долгота светового дня 14 часов 15 минут. Полнолуние.

По народному календарю 26 августа - Тихон Страстной.

На Тихона наблюдали за ветрами: если они дули тихо - ждали ветра на несколько дней вперед, а если проносились бурей - это предвещало дождливый сентябрь. Были и приметы, связанные с урожаем, например, такая: «Коли грибовно - так и хлебовно», что означало: при обилии грибов в лесах можно надеяться и на хлебное плодородие в следующем году.

Именины в этот день: Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин, Ксения, Максим, Николай, Парамон, Серафим, Тихон, Яков.