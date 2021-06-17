В пятницу в Челябинской области жара спадет, давление повысится и местами дожди

В пятницу, 18 июня, в Челябинской области жара спадет, давление повысится, в первую половину предстоящей ночи в отдельных районах вероятны сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление. Днем в отдельных районах – кратковременные дожди, в Челябинске – преимущественно без осадков.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность, в южных районах местами чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 14-16 градусов, по области – плюс 12-17 градусов, в горах и низинах прохладнее – до плюс девяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 19-21 градус, по области – плюс 18-23 градуса.

Ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду, ночью при грозах до 25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится сразу на 11 единиц и достигнет 744 миллиметров ртутного столба.

Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца в 4 часа 9 минут, заход - в 21 час 40 минут. Долгота светового дня - 17 часов 31 минута. Луна убывающая.

По народному календарю 18 июня - Дорофеев день.

На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году - «воробьиные». Также в этот день расцветает сон-трава, или прострел. В соответствии со своим названием эта трава навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь.

Наблюдали в этот день за разными приметами. Если Дорофей выдавался теплым да ясным - ждали, что зерно уродится крупным. Если же в этот день на огурцах видели много пустоцвета, то нужно было совершить специальный обряд. Хозяйка брала старый лапоть, волокла его ногою в огород и забрасывала в огурцы, приговаривая: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись». Также считалось, что если утром на Дорофея выполоть все сорняки - то они больше не вырастут. Такая же примета существовала и в отношении волос на теле.

Именины в этот день: Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.