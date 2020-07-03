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В пятницу в Челябинской области жарко, местами дожди, грозы и град

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 09:45
Автор: 
Олеся Денисова

В пятницу, 3 июля, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в северных районах возможен град. В Челябинске – небольшой дождь.

В отдельных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 15 градусов, влажность воздуха 62%, ветер южный 1-2 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 24-26 градусов, по области – плюс 22-27 градусов, на юге региона – до плюс 30 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью 1-6 метров в секунду, днем 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 20 минут, заход - в 21 час 37 минут. Долгота светового дня - 17 часов 17 минут. Луна растущая. В воскресенье – полнолуние.

По народному календарю Мефодий-перепелятник. На Мефодия отмечали праздник перепелятников - охотников. С этого дня «перепелиные» охотники наблюдают над озимым хлебом: если над ним носится паутина, летает мошкара, то там и будут собираться перепела. Каждый охотник старался для будущего счастья поймать хоть одну птичку, и особенно хотелось поймать белого перепела, который как бы предвещал успех в ловле.

Примечали, если на Мефодия идет дождь, то будет идти сорок дней.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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