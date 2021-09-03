03.09.2021
НМУ продлены в Челябинске и Карабаше
03.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на третье сентября
02.09.2021
Бесплатных общественных туалетов в Челябинске станет еще больше
02.09.2021
Челябинка Валерия Шабалина завоевала четвертую медаль на Паралимпиаде
02.09.2021
Жителя Красногорского, сообщившего о заложенной бомбе в здании полиции, могут отправить на принудительные работы
02.09.2021
Челябинский Молодежный театр опубликовал афишу на сентябрь
В пятницу в Челябинской области жарко, местами дожди и грозы
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021