В пятницу в Челябинской области жарко, местами дожди и грозы

В пятницу, третьего сентября, в Челябинской области ожидается жаркая и ветреная погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В Челябинске - преимущественно без осадков.

В большинстве районов сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность (V и IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 19 градусов. Влажность воздуха 43%. Ветер южный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 26-28 градусов, по области – плюс 25-30 градусов.

Ветер южный 6-11 метров в секунду, отдельные порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится и составит 732 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 3 минуты, заход - в 19 часов 44 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 41 минута. Полнолуние.

По народному календарю третьего сентября Фаддей Проповедник. На Фаддея было принято убирать лен. А поскольку в этот день отмечалась еще память мученицы Вассы Алонской, то при работе говорили: «Баба Василиса о льнах радеет».

Наблюдали в этот день за погодой. Если на Фаддея небо чистое и солнце светит ясно, то того же можно было ждать еще на четыре недели вперед.

Именины в этот день: Александр, Игнатий, Корнилий, Марфа, Павел, Рафаил, Фаддей.