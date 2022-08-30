В среду в Челябинской области – аномальная жара, местами дожди и грозы

В среду, 31 августа, в Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода, во второй половине дня – местами сильная жара. Среднесуточные температуры воздуха будут выше климатической нормы на семь градусов и более. Местами пройдут слабые дожди, грозы. В Челябинске – без существенных осадков, но вероятна гроза. Атмосферное давление сильно упадет.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 14-16 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, в низинах прохладнее – до плюс шести градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 30-32 градуса. По области – плюс 28-33 градуса, на крайнем юге столбик термометра поднимется до отметки плюс 36 градусов.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днем южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 15-17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба, что на семь единиц меньше нормы. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 57 минут, заход – в 19 часов 50 минут. Долгота светового дня 13 часов 53 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 31 августа - Флор и Лавр, Лошадиный праздник.

Этот день считался последним для полевых работ. Окончание сева озимых было принято отмечать праздничным гуляньем. Земледельцы вырывали полынь и рассматривали ее корни: если они толсты, на следующий год можно ждать хорошего урожая. Начинались бабьи засидки: крестьянки собирались у какой-либо вдовы, и проводили вечера с рукоделием и за разговорами.

Именины в этот день: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Лев, Лука, Макар, Михаил, Ульяна.