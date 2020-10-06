В среду в Челябинской области местами мокрый снег

В среду, 7 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди, в горах – мокрый снег и местами гололедные явления. В южных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 1-3 градуса, по области – от минус двух до плюс трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 4-6 градусов, по области – плюс 4-9 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 748 миллиметров ртутного столба, ночью оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 751 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 4 минуты, заход - в 18 часов 20 минут. Долгота светового дня - 11 часов 15 минут. Луна стареющая.

По народному календарю 7 октября – Фекла Запрядальница.

С Феклы дни стремительно таяли, ночи темнели, а зори становились багряными. «День убегает лошадиным скаком», — говорили наши предки. Подмечали приметы. Если на дубе видели много желудей, это обещало теплую зиму и плодородное лето. В этот день в последний раз ходили за белыми грибами.

Именины в этот день: Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Спиридон, Степан, Фекла.