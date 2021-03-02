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В среду в Челябинской области местами мокрый снег

В среду, третьего марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. В Челябинске – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 11-13 градусов, по области – минус 8-13 градусов, при прояснениях – до минус 16 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают около ноля градусов. По области –от плюс двух до минус трех градусов.

Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 728 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в 7 часов 46 минут, заход - в 18 часов 29 минуты. Долгота светового дня - 10 часов 44 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю – Овсянки, Ярило с овсянкой, Ярило с бороной.

Прилет овсянки в этот день обещал скорое наступление тепла. Люди говорили, что в этот день снег не может укрыться от Ярилы - топит он его, не жалея сил. Также подмечали: «Много снегу – много хлеба; много воды - много травы»; «Снегу надует — хлеба прибудет; вода разольется — сена наберется». Впрочем, погода была еще переменчива, о чем свидетельствует такая поговорка: «Сверху течет — снизу морозит».

Именины в этот день: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.