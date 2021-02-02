В среду в Челябинской области мокрый снег и порывистый ветер

В среду, третьего февраля, погоду в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие, на юге умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. В отдельных районах туманы, отложение изморози, гололеда, мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью синоптики обещают в Челябинске минус 6-8 градусов, по области – минус 5-10 градусов, на севере – минус 12-17 градусов, на юге – около ноля.
В дневные часы в Челябинске ожидается минус 1-3 градуса. По области – минус 1-6 градусов, на юге – до плюс трех градусов.
Ветер западной четверти ночью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, ночью оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое
Восход солнца - в 8 часов 44 минуты, заход - в 17 часов 34 минуты. Долгота светового дня – 8 часов 51 минута. Луна убывающая.
По народному календарю – Максимов день, Максим-утешитель.
На Максима пытались предсказать погоду и урожай. На этот счет существовало множество примет. Чистое небо предвещало мороз и плохой урожай. О морозе говорила и ясная заря. А если месяц ночью светит сквозь облака — «доброе будет жито».