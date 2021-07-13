В среду в Челябинской области не жарко и без осадков

В среду, 14 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, в горах и низинах холоднее – до плюс двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 18-20 градусов, по области – плюс 18-23 градуса.

Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 33 минуты, заход - в 21 час 28 минут. Долгота светового дня - 16 часов 55 минут. Луна растущая.

По народному календарю 14 июля - Летние Кузьминки. В этот день в огородах грядки полют, снимают первые овощи.

На Кузьму и Демьяна женщины успевали не только справиться с огородом, накосить, выполнить всю домашнюю работу, но и отметить свой праздник - Летние Кузьминки. Это чисто женский праздник, на столе - обязательная растительная пища, которую готовили и собирали в складчину (женские братчины), с пивом, разговорами и песнями.

Именины у Ангелины. Ангелина с греческого – «ангельская».