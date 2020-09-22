В среду в Челябинской области прохладно, ветрено и сыро

В среду, 23 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдут небольшие дожди, в горах до умеренных, в ночные часы возможен мокрый снег, утром в горах местами гололедные явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске столбик термометра не поднимется выше отметки плюс два градуса, по области- до плюс четырех градусов, на почве заморозки до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 8-10 градусов, по области – плюс 7-12 градусов.

Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, местами порывы ночью до 13 метров в секунду, днем до 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, ночью оно понизится до 725 миллиметров ртутного столба, днём повысится до 733 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 38 минут, заход - в 18 часов 55 минут. Долгота светового дня - 12 часов 17 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Петр и Павел Рябинники.

К дню Петра и Павла созревшая рябина от осенних заморозков становилась сладкой (говорили, что дерево отмечает свои именины). «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего — рябину», — говорили в народе.

По рябине судили и о том, какими будут следующие месяцы. Обилие ягод предвещало сырую осень и суровую зиму.

Именины в этот день: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.