В среду в Челябинской области возможны дожди и грозы

В среду, 23 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, грозы.

В юго-восточных и крайних юго-западных районах, местами в восточных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории местами высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске плюс 14-16 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, в низинах – до плюс восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 19-21 градус, по области – плюс 18-23 градуса, в южных районах воздух прогреется до плюс 30 градусов.

Ветер северный, северо-западный 4-9, днём отдельные порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 в течение ночи оно понизится до 739, днем повысится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 15 минут, заход - в 21 час 40 минут. Долгота светового дня - 17 часов 25 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Знамения Тимофея.

В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое — но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. В народе говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят», — и счастливым называли то село, где ни одному человеку ничего не привиделось в этот день.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.